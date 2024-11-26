Шестеро детей мигрантов избили двух школьников из Балашихи

В подмосковной Балашихе шестеро подростков, среди которых были выходцы из кавказского региона, армянин и молдаванин, избили двух местных школьников, пишет mk.ru.

Видео с избиением, произошедшим два или три года назад, в городских сообществах появилось лишь на днях. Компания подростков, которым было от 11 до 19 лет, вывела двух школьников в лес и начала над ними издеваться. Они наносили профессионально поставленные удары, обещали остановиться, но продолжали экзекуцию. Пострадавшие не сопротивлялись, ожидая окончания издевательств, но затем нападавшие заставили их отжиматься. По некоторым данным, таким образом злоумышленники решили отомстить жертвам за то, что они якобы занимались йогой под мусульманскую музыку.

Местные жители сами вычислили нападавших, ими оказались молодые люди из ЖК «Изумрудный», которые занимаются в местной секции ММА. Сейчас один из них служит в армии, остальные удалились из соцсетей. Запись, сделанную подозреваемыми, уже изучили в СК. Сейчас правоохранители разыскивают участников избиения, один из них задержан.

Ранее российский шестиклассник украл из столовой нож и угрожал им школьникам.