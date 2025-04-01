Внук Геннадия Зюганова рассказал о своей госпитализации

Внук лидера КПРФ и депутат Московской городской думы Леонид Зюганов заявил, что его госпитализация связана с плановым обследованием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — сказал Зюганов.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Зюганова. По данным издания, депутата беспокоит резкая боль в почках.

В 2014 году Леонид Зюганов стал самым молодым депутатом Мосгордумы. Он работает там больше 10 лет, также занимает пост председателя комиссии по науке и промышленности.

В 2023 году Зюганов-младший участвовал в выборах мэра Москвы. Тогда он предлагал ввести мораторий на строительство коммерческого жилья.

В мае прошлого года сообщалось, что Леонид Зюганов попал в больницу из-за проблем с позвоночником: депутат якобы начал жаловаться на боли в спине, ему становилось все сложнее двигаться, и он обратился к врачам. Зюганов тогда опроверг эту информацию, сказав, что это неправда, и со здоровьем у него все в порядке.

Ранее внук Зюганова заявил, что не попал в ДТП, а упал с велосипеда.