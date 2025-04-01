Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 36-летнего депутата Московской городской думы беспокоит резкая боль в почках. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В 2014-м году Леонид Зюганов стал самым молодым депутатом Мосгордумы. Он работает там больше 10 лет, также занимает пост председателя комиссии по науке и промышленности.

В 2023 году Зюганов-младший участвовал в выборах мэра Москвы. Тогда он предлагал ввести мораторий на строительство коммерческого жилья.

В мае прошлого года Mash писал, что Леонид Зюганов попал в больницу из-за проблем с позвоночником: депутат якобы начал жаловаться на боли в спине, ему становилось все сложнее двигаться, и он обратился к врачам. Зюганов тогда опроверг эту информацию, сказав, что это неправда и со здоровьем у него все в порядке.

Ранее внук Зюганова заявил, что не попал в ДТП, а упал с велосипеда.