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Зюганов упал с велосипеда

Внук Зюганова заявил, что не попал в ДТП, а упал с велосипеда

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов опроверг сообщения о том, что попал в ДТП на мотоцикле. «Газете.Ru» депутат сообщил, что упал с велосипеда.

«Не знаю, откуда это берут. Да, у меня было обращение в больницу, связанное с падением с велосипеда и растяжением связки левой руки. Откуда взялось ДТП, Одинцово? Уже какие-то фотографии мои прикрепляются с мотокросса — года три назад я фото делал. Вот зачем это делать? Я не понимаю. Обычное рядовое падение с велосипеда, спровоцированное не очень правильным движением других участников. Ну растяжение есть, ну похожу неделю с перевязанной рукой. Вот и все», — объяснил депутат.

Зюганов-младший добавил, что несколько месяцев назад СМИ писали о его попадании в больницу с болями в спине. Это тоже было преувеличением, сказал он.

«Я делал МРТ буквально 4-5 месяцев назад по позвоночнику — у меня были грыжи в свое время, и десять лет назад, и мне показано раз в три года приезжать и делать МРТ. Я сделал МРТ — написали, что страшная операция, лежит со спиной, восстановление месяц. Зачем люди это делают? Ну я просто не понимаю», — заключил Зюганов.

До этого «Московский комсомолец» сообщил, что Леонид Зюганов попал в ДТП в Одинцовском городском округе. По информации газеты, депутат упал с мотоцикла, когда принимал участие в тренировке на мотокроссе в карьере. Позже издание удалило пост с фотографией Зюганова.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что не собирается на пенсию.

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