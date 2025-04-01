Ветеринар объяснила, как помочь питомцу при укусе змеи

В случае укуса змеи прежде всего важно ограничить движение питомца, чтобы замедлить распространение яда по организму. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

После этого нужно обработать место укуса бесспиртовым антисептиком и постараться как можно скорее доставить животное в ветклинику. По словам эксперта, стоит также давать ему обильное питье, чтобы разбавить концентрацию яда в крови. Однако поить насильно не стоит, потому что питомцу может быть тяжело глотать, уточнила она. Если хозяин знает реакцию организма животного, можно дать ему антигистаминный препарат.

«Чего не стоит делать, так это перетягивать место укуса, иначе может быть только хуже. Также не надо производить никаких надрезов, высасывать яд и применять какие-либо народные методы. Все это не поможет, но отсрочит время доставки питомца в ветклинику, а именно это необходимо сделать как можно быстрее», — добавила Земская.

Ветеринарный врач, заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова до этого говорила, что владельцам питомцев, которых укусила змея, важно промыть рану и дать им препарат против аллергии.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы поймала змею в своей квартире.