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Пенсионерка из Москвы поймала змею в своей квартире

Baza: в Москве пенсионерка поймала змею, которая заползла к ней в туалет
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Telegram-канал «BAZA»

В Москве пенсионерка обнаружила плавающую в унитазе змею, женщина сама сумела отловить рептилию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Мусы Джалиля, 70-летняя женщина обнаружила в ванной комнате змею, плававшую в унитазе. Сначала пенсионерка испугалась, а потом решила сама справиться с непрошеной гостьей.

Москвичка отловила рептилию и посадила ее в ведро, после чего позвонила родственнику и сообщила о произошедшем. Змея оказалась безобидным маисовым полозом, он не ядовит, его передадут сотрудникам МЧС.

До этого сообщалось, что постояльцев и сотрудников гостиницы «Восход» в Москве напугала пятнистая змея. Ее нашли в одном из номеров, накрытую ведром. Забраться в номер рептилия могла по водосточной трубе.

Ранее в подъезде дома на юго-западе Москвы нашли метровую яркую змею.

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