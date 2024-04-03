Ветеринар объяснила, как оказать помощь питомцу при укусе змеи

Владельцам питомцев, которых укусила змея, важно промыть рану и дать им препарат против аллергии. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова.

По ее словам, найти место укуса может быть сложно из-за плотной шерсти, однако важно постараться отыскать на теле животного кровоточащие ранки или признаки начинающегося отека. После этого необходимо правильно оказать ему первую помощь и как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

«В первые 15 минут после укуса нужно промыть рану дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой имеющийся антигистаминный препарат (против аллергии) – лучше в виде инъекции. На такие случаи они должны быть в любой дачной аптечке, их можно брать и на прогулки в лесу», — посоветовала Богданова.

Помимо этого, стоит приложить к месту отека холод, а также ограничить подвижность животного, добавила ветврач. После этого питомца можно укрыть теплым одеялом или пледом, потому что после укуса есть риск понижения температуры тела, и отвезти в клинику.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого советовал обходить густые кустарники, старые пни и коряги, камни и травянистые места около водоемов при прогулке с собаками, потому что там могут прятаться змеи.

Ранее сообщалось, что на Кубани змея заползла в дом и устроила переполох.