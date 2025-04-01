ВОЗ не стала вмешиваться в определение возраста молодежи в разных странах

Всемирная организация здравоохранения на данный момент не пересматривает возрастные границы молодости и в целом не имеет определения стандартизированных возрастных групп. Об этом газете »Коммерсантъ» заявили в главном офисе организации в Женеве.

В ВОЗ опровергли появившуюся информацию о том, что организация пересматривает границы возраста молодежи в пределах от 18 лет, но не старше 44 лет.

«У ВОЗ нет стандартизированных общеорганизационных возрастных групп. Возрастные группы, используемые для регистрации и представления данных о здоровье, могут сильно различаться в зависимости от региона и даже страны. Эти группы определяются особенностями заболеваемости, смертности и рисков для здоровья, а также возможностями для профилактики и вмешательства в болезнь», — прокомментировали в организации.

Комментарий ВОЗ прозвучал на фоне рассуждений об изменении предельного возраста молодежи в России со стороны правительства и гражданского общества. Мысль о том, что порог возраста молодежи можно поднять на 5 лет (до 40 лет) высказал председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов. При этом глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал подобную идею.

Издание также отмечает, что опрошенные эксперты подтверждают выводы общественников и минздрава о том, что люди старше 35 лет в России чувствуют себя молодыми.

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