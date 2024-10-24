Жители Волгограда считают, что «прозападно ориентированная деструктивная секта» квадроберов стоит за проблемами с горячей водой и ямами в их дворе. Об этом сообщает V1.ru.

По словам волгоградцев, на Рабоче-Крестьянской улице, около домов №50 и 52 в ноябре прошлого года вырыли ямы. В результате в трех углублениях идет утечка горячей воды, а сотрудники теплосетей уверяют, что каких-либо проблем нет.

Спустя почти год воду подают с регулярными перебоями. При этом ямы находятся около детской площадки и ничем не огорожены. Некоторые местные жители полагают, что нежелание коммунальщиков закапывать ямы не связано с попытками исправить ситуацию.

«Появление данных котлованов является результатом тщательно спланированной акции прозападно ориентированной деструктивной секты квадроберов, имеющей целью обратить жильцов домов 50 и 52 по улице Рабоче-Крестьянской в идеологию чайлдфри», – сообщается в публикации.

Косвенным доказательством этого якобы является то, что на месте бывают техники, но каких-либо мер не принимают. Не исключается, что в ямах квадроберы проводят свои ритуалы, руководить сектой могут специалисты ресурсоснабжающей организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, есть ли в его стране квадроберы.