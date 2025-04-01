Вице-президент Mill Point Capital LLC, его жена и дочь найдены мёртвыми

В доме в городе Грир, расположенном в Южной Каролине, были найдены мертвыми Ричард Самарела, вице-президент Mill Point Capital LLC, его жена Лина Мария и их девятилетняя дочь Саманта. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Сосед сообщил в полицию о пропаже семьи, после чего правоохранители прибыли на место и, войдя в дом, обнаружили тела всех троих: 54-летнего Ричарда, 45-летней Лины и девятилетней Саманты.

На данный момент следователи не определили, произошла ли смерть семьи в результате криминальных действий или несчастного случая. Однако в офисе местного шерифа успокоили жителей, заявив, что угрозы для них не существует.

Также сообщается, что у пары остался маленький сын, который, вероятно, в момент трагедии находился в школе.

Правоохранительные органы обещали предоставить более подробные сведения после завершения расследования.

23 марта сообщалось, что бывшего федерального прокурора США Джессику Абер нашли мертвой в собственной квартире в городе Александрия штата Виргиния.

Ранее в шасси самолета в США нашли мертвыми двух человек.