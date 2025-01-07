В шасси самолета в США нашли мертвыми двух человек

В США в отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue обнаружили два тела

Тела двух человек нашли в отсеке шасси самолета в американском аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении авиакомпании JetBlue.

Погибших обнаружили во время технического осмотра воздушного судна после рейса из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. На данный момент устанавливаются их личности и обстоятельства того, как они оказались на борту самолета.

Авиакомпания заявила о готовности сотрудничать с властями и следствием для выяснения всех деталей ЧП.

До этого издание The New York Times сообщало, что некоторая часть самолетов Boeing и Airbus оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла. В результате в США было организовано расследование для выявления последствий для безопасности полетов и количества самолетов с такими деталями.

Ранее в Британии полицейские нашли тело мужчины в отсеке шасси самолета.