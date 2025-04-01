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В Омске ради строительства платного моста изымут участки дачников

В Омске изымут около 5 тыс. кв. м земли для строительства платного моста
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Vlad Shtelts/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

Минтранс Омской области утвердил список земельных участков, которые нужно изъять, чтобы построить платный мост через Омь и подъезды к нему. Соответствующий документ опубликован на портале регионального правительства.

Согласно распоряжению, общая площадь участков превышает 4,6 тыс. км. Большая их часть расположена в садовом некоммерческом товариществе «Гидротехник»: через него проложат новую дорогу. Кроме того, изъять намерены участки на улицах Раздольная и Учхозная 2-я.

По данным РБК, переправу начнут возводить в этом году. Проект оценивается в 1,6 млрд руб.

На прошлой неделе посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что РФ и КНДР в скором времени начнут строительство моста через реку Туманная. По его словам, сейчас стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники.

Ранее жители Тверской области пожаловались на треснувший мост через Волгу.

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