Жители Тверской области пожаловались на треснувший мост через Волгу

В Старице Тверской области местные жители пожаловались на трещину, образовавшуюся в конструкции автодорожного моста через Волгу. Об этом сообщает «Старицкий вестник».

«В соцсетях и мессенджерах разлетелась и завирусилась фотография с изображением нашего старицкого моста через Волгу, где в глаза бросается «катастрофический дефект» арочной конструкции. Люди переживают и пишут в комментариях, что мост вот-вот развалится», — отмечается в публикации.

На опубликованном фото видна крупная трещина на стыке двух пролетов арочного автодорожного моста. В районной администрации сообщили, что специалисты обследовали мост и признаков разрушения на нем не наблюдается.

«Специалистами Дорожного фонда при обследовании старицкого моста никаких дефектов не обнаружено. Конструкция моста исправна, надежна и функционирует нормально», — отмечается в сообщении на странице «Старицкий муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте».

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