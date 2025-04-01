В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров

Индексация пенсий должна рассчитываться не на основе общей инфляции, а с учетом реальных расходов пожилых людей. Об этом заявил Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, в интервью ТАСС.

По словам депутата, текущая индексация «превратилась в ритуал с незаметным эффектом для пенсионеров».

«Если стоимость лекарств и продуктов выросла на 22%, а пенсию повысили на 9% — это не рост, а снижение уровня жизни», — подчеркнул Гаврилов.

Он предложил привязать индексацию к потребительской корзине пенсионеров, которая, по его мнению, должна включать актуальные траты: медикаменты, ЖКУ, базовые продукты.

«Сейчас корзина формируется без учета реалий: в ней нет расходов на связь или современные лекарства», — отметил депутат.

Гаврилов подсчитал, что переход на новую систему потребует 100 млрд рублей в год. Для сравнения: в 2025 году на индексацию страховых пенсий выделено 700 млрд рублей.

«Это сопоставимые суммы, но эффект для пенсионеров будет значительным», — заявил он.

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Соответствующее постановление подписано правительством РФ.

Ранее экономист предупредила россиян, что выплату пенсии могут приостановить.