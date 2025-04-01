Социальные пенсии в России вырастут на с 1 апреля

С 1 апреля в России на 14,75% вырастут социальные пенсии

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Соответствующее постановление подписано правительством РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года установлен в размере 1,1475», — говорится в документе.

Решение принято в соответствии со статьей 25 федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

30 марта сообщалось, что социальные пенсии вырастут более чем у 3,5 млн россиян. Еще около 700 тыс. человек получат проиндексированные пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

28 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявил, что повышение пенсий затронет граждан, которым предназначены выплаты по инвалидности, потере кормильца и старости.

Ранее экономист предупредила россиян, что выплату пенсии могут приостановить.