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Москвичей ждет дождливое 1 апреля

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве будут дожди и до 11°C
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Во вторник, 1 апреля, температура в Москве поднимется до 11°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с дождем. Температура будет колебаться в диапазоне от 9 до 11°C. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с северо-востока. В ночь на среду температура понизится до 4-6°C, ветер в 8 м/с будет дуть с севера, а давление понизится до 746 мм ртутного столба.

На этом фоне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в субботу, 5 апреля, в столице ожидается резкое похолодание: температура днем составит около 5°C, а ночью опустится до -4°C. Это произойдет, потому что Москва окажется в тылу циклона, давление понизится, а северный ветер усилится. В воскресенье похолодание продолжится и продержится до 10 апреля. Синоптик отметил, что фактически вернется мартовская погода, так как температура будет на 1–1,5°C ниже климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег»

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