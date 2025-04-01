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В Москве прогнозируют резкое похолодание в выходные

Вильфанд: похолодание в Москве начнется в выходные
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Резкое похолодание ожидается в Москве с субботы: температура днем составит около +5°C, а ночью опустится до -4°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Интерфаксу».

«Суббота станет переломным днем. Москва окажется в тылу циклона, давление понизится, усилится северный ветер. Это приведет к падению температуры: ночью — от -4°C до +1°C, днем — около +5°C», — пояснил Вильфанд.

В воскресенье похолодание продолжится: ночью — до -4°C, днем — от +1°C до +6°C.

«Такие значения на 1–1,5°C ниже климатической нормы. Фактически вернется мартовская погода», — добавил эксперт.

По его словам, холод сохранится и во второй пятидневке апреля.

31 марта специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 31 марта стало самым теплым днем в столице с начала года. По словам синоптика, в полдень воздух в столице прогрелся до +14 градусов.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили об обильных осадках.

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