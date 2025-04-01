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Россиян предупредили о возобновлении старой мошеннической схемы

Мошенники возобновили схемы обмана граждан через фейковые соседские чаты
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Shutterstock

Киберпреступники адаптируют свои методы обмана, используя соседские чаты в мессенджерах для хищения средств и персональных данных россиян. Возродилась схема с фишинговыми QR-кодами, ведущими к поддельным чатам, дополненная новыми уловками, сообщил РИА Новости эксперт Angara Security по социотехническому тестированию Яков Филевский.

Теперь мошенники маскируются под доброжелательных соседей, предлагая помощь в утилизации старой техники или мебели, а также продажу бытовой техники и предметов интерьера по заниженным ценам. При общении в личных сообщениях жертвам предлагается оплатить услугу или перейти по фишинговой ссылке, целью которой является получение доступа к учетной записи «Госуслуг».

Помимо этого, сохраняется актуальность фишинговых ссылок, размещаемых на информационных стендах в виде QR-кодов, которые ведут на сайты с вредоносным программным обеспечением. Еще один распространенный способ — предложение купить бытовую технику или арендовать парковочное место по заниженной цене с последующим исчезновением «продавца» или «арендодателя» после получения предоплаты.

Филевский подчеркивает опасность открытых соседских чатов с непроверенными участниками и без активной модерации, которые часто используются злоумышленниками для распространения мошеннических схем. Он рекомендует внимательно проверять ссылки, не доверять незнакомым пользователям и сообщать о подозрительной активности администраторам чата.

До этого москвичка отдала мошенникам более 30 миллионов рублей, поверив в легенду о раскрытых персональных данных.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, «помогающих» пострадавшим от аферистов.

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