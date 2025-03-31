Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка поверила мошенникам и отдала им 32 млн рублей

В Москве мошенники выманили у женщины 32 млн рублей
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Москвичка отдала мошенникам более 30 миллионов рублей, поверив в легенду о раскрытых персональных данных. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестный представился 64-летней женщине работником госслужбы. Он рассказал, что неизвестные получили доступ к личной информации пострадавшей и благодаря этому финансируют преступников.

Следуя инструкциям, москвичка встретилась с тремя курьерами и отдала им всего 32 миллиона рублей.

«Каждый из них при встрече называл заранее оговоренное кодовое слово и, забирая посылку с деньгами, передавал ей лист с информацией о контроле за финансовыми транзакциями», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего жителя Подмосковья, который, по его словам, передавал средства соучастнику. Молодого человека отправили под арест. На данный момент других участников схемы ищут.

Ранее пенсионерка отдала аферистам 2,6 млн рублей, поверив в легенду о посылке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами