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Завершено следствие по второму делу учредителя завода «Телта» о хищении

В деле учредителя завода «Телта» вскрылись еще пять эпизодов хищения
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Максим Блинов/РИА Новости

Следствие завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении Игоря Морозова, учредителя Пермского телефонного завода «Телта», его заместителя и главного бухгалтера. Обвиняемые предстанут перед судом по пяти эпизодам хищения средств при производстве телефонных аппаратов на общую сумму около 46 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

«Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых направить для утверждения обвинительного заключения [в прокуратуру]», — следует из документов суда.

Изначально расследование велось по восьми эпизодам предполагаемого хищения. Однако, по двум эпизодам следствие не нашло состава преступления. Отдельно выделено дело по эпизоду с ущербом в 33,8 млн рублей, в отношении которого уже началось судебное разбирательство. Таким образом, общий ущерб, вменяемый фигурантам по двум уголовным делам, оценивается примерно в 80 миллионов рублей. Потерпевшей стороной выступает Министерство обороны Российской Федерации.

По версии следствия, в период 2014-2023 годов Минобороны заключило контракт с «Телтой» на поставку телефонов. Однако впоследствии в военном ведомстве посчитали, что предприятие не изготовило трубки самостоятельно, а закупило их в Китае, выдав за собственную продукцию. Все обвиняемые по этому делу были арестованы в июле 2023 года.

Ранее экс-заместитель учредителя завода «Телта» сбежал из-под домашнего ареста на СВО.

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