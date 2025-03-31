Москва обновила температурный максимум года

Синоптик Леус: 31 марта стало в Москве самым теплым днем с начала года

Москва завершает март с новым температурным рекордом. Как сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 31 марта стало самым теплым днем в столице с начала года.

По словам синоптика, в полдень воздух в столице прогрелся до +14 градусов. При этом Леус подчеркнул, что это далеко не окончательное значение максимума сегодняшнего дня, так как прогрев продолжится. Точные данные станут известны после 21:00 мск, уточнил специалист.

Прошлый температурный рекорд 2025 года был установлен в Москве 29 марта, тогда столбики термометров показали +13,9 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет апрель в Москве. По словам синоптика, второй весенний месяц начнется с теплой, но дождливой погоды. Согласно прогнозу, за первые два дня апреля может выпасть около трети месячной нормы осадков. Однако в четверг дожди прекратятся. Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +10 до +13 градусов, сообщил Вильфанд.

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