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Жителей и гостей Москвы предупредили об обильных осадках

Тишковец: 1 апреля в Москве может выпасть две трети от месячной нормы осадков
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дождь ожидается в российской столице 1 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в этот день в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков или две трети от месячной нормы. Более того, во второй половине недели в городе прогнозируется понижение температуры воздуха.

«[Постепенное похолодание] к выходным и на следующей неделе, при околонулевой ночной температуре, может привести к осадкам в смешанной фазе, то есть к дождю вперемешку с мокрым снегом», — предупредил метеоролог.

Также специалист рассказал о погоде в зоне проведения специальной операции на Украине. По его словам, 31 марта здесь будет пасмурно. На некоторых участках фронта уже сейчас идет дождь. При этом Тишковец уточнил, что будет достаточно тепло — в течение дня температура воздуха составит от +10°C до +15°C.

До этого синоптик Михаил Леус заявил, что март текущего года в Москве стал вторым в списке самых теплых первых весенних месяцев за все время инструментальных наблюдений. Средняя температура воздуха составила +3,9°C. При этом самым теплым мартом в российской столице по-прежнему считается соответствующий месяц 2007 года, когда средняя температура воздуха достигла отметки в +4,4°C.

Ранее москвичам рассказали, когда температура воздуха в городе начнет соответствовать норме.

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