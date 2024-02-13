Врач объяснил, как обезопасить себя от бруцеллеза

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в интервью «Ридусу» прокомментировал сообщения о росте выявленных случаев бруцеллеза в России. По его словам, заболевание передается человеку от животных — овец, коров и свиней.

«Основной источник заражения — не до конца прожаренное или проваренное мясо. Мы знаем случаи, когда знаменитости имели большие проблемы со здоровьем из-за пристрастия к стейкам с кровью. Поэтому главный совет — хорошо готовить мясо, а сырое молоко кипятить», — сказал Шеляков.

Он также отметил, что заболевание может протекать либо бессимптомно, либо аналогично простуде — с температурой и ломотой в суставах. При этом, по его словам, бруцеллез способен довести больного до паралича, спровоцировать менингоэнцефалит и нейросенсорную глухоту, а в 2% случаев возможен и летальный исход.

Издание приводит данные Росстата, согласно которым, за 2022 год выявлено 467 случаев заражения бруцеллезом, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев до этого предупреждала, что покупка еды у уличных торговцев грозит отравлениями вплоть до летального исхода.

Она отметила, что на улице часто не соблюдаются правила гигиены, ящики размещаются прямо на земле, без поддонов, вблизи дорог. Как правило, продукты хранятся при неправильной температуре, что способствует развитию бактерий, плесени и фруктовых мух.

Ранее врач объяснила, почему нельзя употреблять парное молоко.