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Ученые нашли в белых медведях новую опасность для людей

PLOS One: белые медведи чаще контактируют с опасными микробами из-за потепления

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Depositphotos

Повышение температуры в Арктике приводит к тому, что белые медведи все чаще сталкиваются с болезнетворными микробами и вирусами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые сравнили образцы крови белых медведей, собранные в два периода: с 1987 по 1994 год и с 2008-2017 год. Они анализировали антитела к шести патогенам.

Пять патогенов стали более распространены в свежих образцах крови: возбудители токсоплазмоза, неоспороза, лихорадки кроликов и бруцеллеза, а также чумы собак.

Степень воздействия патогенов в некоторых случаях удвоилась. Она зависела от диеты и была выше для самок. В Арктике повышение температур происходит почти в четыре раза быстрее, чем в среднем на Земле. Инфекционные заболевания, которые переносят эти животные, потенциально могут быть опасны для человека. Люди, живущие в Арктике, иногда охотятся на белых медведей. Патогены из пищи могут передаться и им.

Ранее ученые нашли крупного зверя, обитавшего на болотах рядом с динозаврами.

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