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В РФ призвали рестораны выделять в меню от 20% ассортимента российским винам

Ресторанам РФ рекомендовали выделять 20% винных карт российским винам
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Shutterstock

В России вступил в силу обновленный ГОСТ для предприятий общественного питания России, содержащий рекомендации по представлению российских вин в меню. Документ предлагает выделять не менее 20% ассортимента винной карты российским винам, размещая их в начале списка и используя специальные маркировки, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соблюдение ГОСТа носит рекомендательный характер и не предусматривает штрафных санкций. По мнению разработчиков нововведения, этот шаг способствует повышению осведомленности потребителей о российских винах, популярность которых динамично растет. Данные Роскачества подтверждают значительный рост продаж российских вин в сегменте HoReCa (21% в 2024 году), превышающий показатели розничной торговли (13-15%).

ГОСТ также регламентирует оформление винных карт, рекомендуя указание наименования напитка на русском языке, данных о производителе, виноградарском районе, стране происхождения, годе урожая, объеме и стоимости. При этом заведения общепита сохраняют возможность самостоятельно разрабатывать структуру винной карты и использовать маркетинговые инструменты, такие как «Вина недели» или сезонные предложения.

Руководитель развития государственного сервиса ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) в DocsInBox Илья Васильев отметил двойственный эффект новых правил для ресторанного бизнеса. С одной стороны, ожидается повышение уровня сервиса за счет унификации винных карт и улучшения информированности посетителей. С другой – возможен рост цен от поставщиков из-за повышенного спроса на российские вина.

До этого Минсельхоз России поддержал предложение об установлении 20% минимальной доли российских вин для заведений общественного питания и розничной торговли.

Ранее был развеян миф о полезном компоненте вина.

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