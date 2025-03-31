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Развеян миф о полезном компоненте вина

MedicalXpress: антиоксиданты в винах могут не усваиваться организмом
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Природный пигмент ресвератрол, содержащийся в растительной пище и напитках, может защищать клетки организма от окисления. Однако нет веских доказательств тому, что он хорошо усваивается при потреблении вина. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Хелена Конибер, содиректор Международного научного форума по исследованиям алкоголя.

Ресвератрол в значительных концентрациях содержится в красном вине, так как для его производства используют кожицу и косточки винограда. Концентрация этого вещества в напитке зависит от региона производства и особенностей процесса виноделия. Конибер объяснила, что ресвератрол — это полифенол, который действует как антиоксидант. Это означает, что он нейтрализует свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки и ДНК.

Польза вина, богатого ресвератролом, неоднократно становилась темой научных исследований. Их результатом стало обнаружение «французского парадокса» — сравнительно низкого уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у жителей Франции при высококалорийном рационе питания и обилии в нем жиров. Некоторые ученые предположили, что в основе такого явления лежит употребление французами сухого красного вина.

Благотворное действие напитка объясняют влиянием ресвератрола и других полифенолов. Ресвератрол обладает противовоспалительным действием и, как считается, снижает риск гипертонии и сердечных заболеваний. Однако некоторые исследователи считают, что польза вина для здоровья значительно переоценена. В частности, остается открытым вопрос об оптимальной дозировке ресвератрола.

«Существуют разногласия по поводу дозы, которую можно получить из бокала вина, а также биодоступности вещества, то есть способности организма усваивать его и приносить пользу», — объяснила Конибер.

Эксперт добавила, что не существует доказательств тому, что положительное воздействие ресвератрола может обеспечить пара бокалов вина. Кроме того, этим антиоксидантом богаты и другие продукты, которые не содержат этилового спирта.

Ранее были названы виды алкоголя, которыми можно заменить сухое вино при диабете.

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