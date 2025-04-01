В России предложили ввести госрегулирование цен на картофель

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил обращение к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением о временном регулировании цен на картофель. Об этом сообщают «Известия».

В обращении депутата отмечается резкий рост стоимости картофеля в 2024 и 2025 годах. Согласно данным Росстата и Центрального банка, розничные цены на этот продукт увеличились более чем вдвое: с 28 рублей за килограмм в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года, и рост продолжается.

Чернышов указывает на действующее постановление правительства, допускающее введение предельных цен на социально значимые продукты питания на срок до 90 дней при условии непрерывного роста их стоимости на 10% и более в течение 60 дней с учетом сезонных колебаний. В связи с этим, депутат предлагает использовать данный механизм для стабилизации цен на картофель и предотвращения дальнейшего удорожания данного товара.

В ноябре прошлого года руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина заявила, что в России нужно ввести фиксированную минимальную цену закупки картофеля или среднюю цену такого контракта, чтобы снизить его стоимость в магазинах.

Ранее сообщалось о резком подорожании в России картофеля, водки и бананов.