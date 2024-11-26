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В России призвали зафиксировать цены на картофель для магазинов

Специалист Губина: в России нужно зафиксировать цены на картофель для магазинов

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Владимир Трефилов/РИА Новости

В России нужно ввести фиксированную минимальную цену закупки картофеля или среднюю цену такого контракта, чтобы снизить его стоимость в магазинах. Об этом НСН рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

По ее словам, в этом случае фермеры смогут выращивать больше продукции и «избегать ценовых качелей». Эксперт отметила, что в 2024 году закупочные цены на данный корнеплод выросли в сравнении с прошлым годом.

«В прошлом году мы получили рекордный урожай, это сказалось на цене. Цена картофеля была даже ниже себестоимости в некоторых периодах. В связи с этим в этом году мы получили среднестатистический урожай, 7,2 млн тонн картофеля. В прошлом году было 8,6 млн тонн. И этот урожай, он вроде как бы среднестатистический», — указала Губина.

26 ноября газета «Известия» со ссылкой на письмо к ведомствам заместителя председателя комитета Государственной думы по безопасности Анатолия Выборного писала, что Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить наценки на картофель в российских торговых сетях. По словам парламентария, к нему обращаются россияне, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля.

Ранее профессор оценил, повлияет ли появление импортного картофеля в России на цены.

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