В России за неделю больше всего подорожали картофель, водка и бананы

Росстат отметил резкий рост цен на картофель в марте

Индекс потребительских цен с 4 по 10 марта 2025 года составил 102,2% в сравнении с началом года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Среди категорий, цены на которые поднялись сильнее всего, — продукты питания, включая социально значимые товары, медикаменты, средства личной гигиены, а также бытовая химия.

По данным государственной статистики, сильнее всего цены выросли на картофель, капусту белокочанную, водку, бананы и помидоры.

Напомним, в январе Совет законодателей РФ одобрил инициативу депутата Законодательного собрания Петербурга Андрея Рябоконя обязать магазины указывать наценку на социально значимые продукты прямо на ценниках.

Депутаты Госдумы и сенаторы попросили внести законопроект на рассмотрение нижней палатой парламента. По словам автора инициативы, обновленная версия документа уже готова.

В начале февраля, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что средний уровень наценок на социально значимые товары снизился на 17% с августа 2021 года среди крупнейших федеральных ритейлеров.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты года составляет 6%. В остальных категориях товаров торговые сети не ограничены в наценке.

Ранее несколько отраслевых ассоциаций просили власти обратить внимание на проблему роста цен на товары в магазинах из-за торговых наценок.

Так, Молочный союз России обращался в ФАС России с просьбой проверить торговые сети на предмет установления наценки на молочную продукцию до 150%.

Производители яиц отмечали, что компании розничной торговли вынуждали их отпускать яйца по цене ниже себестоимости, но при этом не снижали цены, установив наценку в размере 40%.

По оценке Национальной мясной ассоциации, торговая наценка на товары повседневного спроса длительного хранения достигает 100%.

Эксперты рынка отмечают, что для поставщиков скоропортящихся товаров, например, свежих фруктов и овощей установка высоких наценок приводит к снижению спроса на продукцию. При этом с учетом специфики выращивания фруктов и овощей производители не могут регулировать объемы производства в зависимости от спроса.