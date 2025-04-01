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На Украине оштрафовали епархию УПЦ за отказ оставить кафедральный собор во Владимире

В Волынской области оштрафовали епархию УПЦ за отказ оставить кафедральный собор
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Viacheslav Galievskyi/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Власти Украины оштрафовали Владимир-Волынскую епархию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за отказ освободить свой кафедральный собор. Об этом сообщает украинское издание «БУГ».

31 марта представители государственной исполнительной службы Украины посетили Успенский собор и официально предупредили епархию о необходимости его освобождения. За «затягивание исполнения решения» на епархию наложен штраф. Судебные приставы предупредили, что следующим шагом может стать «принудительное выселение».

2 ноября прошлого года Хозяйственный суд Волынской области принял решение о выселении религиозной общины УПЦ из Успенского собора во Владимире .

28 марта Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По имеющимся данным, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Вий вернулся в Киев», говоря о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры.

Ранее в Киевской области взяли под контроль второй храм канонической УПЦ.

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