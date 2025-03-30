В апреле в России вырастут пенсии и изменятся правила получения SIM-карт

С 1 апреля в России на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Об этом сообщило RG.ru.

По данным газеты, социальные пенсии вырастут более чем у 3,5 млн россиян. Еще около 700 тыс. человек получат проиндексированные пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Также с апреля в силу вступят законы, по которым россияне не смогут оформлять на себя больше 20 SIM-карт — операторы будут проверять число активных карт перед активацией новой. Такие меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

Через день банки будут в праве устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотеке и автомобильном кредитовании. По словам директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, лимиты в ипотеке могут затронуть кредиты с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика более 80%. Она считает, что низкий взнос и большая долговая нагрузка повышает шансы выхода на просрочку.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.