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В Госдуме рассказали, кому из россиян повысят пенсию в апреле

Депутат Бессараб: социальные пенсии россиян повысят в апреле
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля 2025 года, это затронет граждан, которым предназначены выплаты по инвалидности, потере кормильца и старости. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, повышение составит 14,75%, оно затронет около 4,2 млн человек. Депутат уточнила, что конечная сумма пенсии будет зависеть от установленного размера выплаты в каждом регионе.

«При этом выплаты не должны быть ниже прожиточного минимума на пенсионера: 15 250 рублей на федеральном уровне, и 17 897 рублей — в столице», — уточнила Бессараб.

Она добавила, что повышение выплат пройдет в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не нужно подавать какие-либо документы или заявления.

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин до этого сообщил «Газете.Ru», что пенсии россиян-инвалидов превышают 7,5 тыс. рублей в 2025 году. По его словам, индексация социальных пенсий существенно улучшит потребительские возможности инвалидов и ветеранов.

Ранее россиянам рассказали, как получить потерянную часть пенсии.

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