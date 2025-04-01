Мужчина попытался отравить коллегу кока-колой с суперклеем

На ярмарке в американском штате Висконсин мужчина попытался отравить коллегу, добавляя суперклей в ее напитки. Об этом сообщает издание People.

Пострадавшая работала на ярмарке Wisconsin State Fair Park и начала замечать странный запах и вкус в своих напитках. Каждый раз, когда она пила, ей становилось плохо.

Чтобы выяснить причину ухудшения самочувствия, женщина установила видеокамеру на своем рабочем месте, где обычно оставляла напитки. На записи оказался ее коллега Джозеф Росс, который в латексных перчатках держал маленький тюбик с белой насадкой. Он выдавил из него подозрительное вещество и добавил его в кока-колу коллеги. Узнав об этом, женщина обратилась к патрульным парка.

В ходе расследования Джозеф Росс признался полицейским в том, что целенаправленно добавлял суперклей в напитки. Его арестовали, и теперь ему предъявили обвинение в попытке отравления.

Сегодня сообщалось, что помощница воспитателя, отравившая ребенка средством для прочистки труб, предстала перед судом во Франции.

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