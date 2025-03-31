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Уставшая от плача няня напоила 11-месячную девочку средством для очистки труб

Во Франции судят няню, отравившую ребенка средством для прочистки труб
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Metro Creative Connection

Помощница воспитателя, отравившая ребенка средством для прочистки труб, предстала перед судом во Франции. Об этом пишет Le Figaro Lyon.

Трагедия произошла в июне 2023 года в одном из частных детских садов Лиона. 27-летняя помощница по уходу за детьми отравила 11-месячную Лизу, когда та расплакалась. Няня заставила ее выпить большое количество средства для прочистки канализации Destop, вызвавшего химические ожоги и обширные повреждения внутренних органов. Врачам не удалось спасти девочку.

Женщина, имевшая специальную квалификацию для работы с детьми младшего возраста, призналась, что хотела заставить Лизу замолчать, но утверждает, что не подозревала о серьезных последствиях употребления Destop. В день трагедии она осталась с детьми одна и жаловалась на усталость и перегрузку обязанностями.

К тому моменту няня, страдающая умственной отсталостью и склонностью к мифомании, проработала в этом детсаду, столкнувшемся с «хронической нехваткой персонала», всего несколько недель. При этом ее общий стаж работы с детьми — более 10 лет. Теперь женщине грозит пожизненное заключение.

Ранее воспитательница детсада в Сочи ткнула ребенка головой в тарелку и лишилась работы.

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