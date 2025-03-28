Уборщица арестована за систематические попытки отравить коллегу

В Польше уборщицу арестовали за систематические попытки отравить коллегу, пишет Oddity Central.

56-летняя работница клининговой компании была задержана полицией после того, как скрытая камера зафиксировала, как она добавляла токсичные вещества в напитки своей коллеги. По данным следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь между сотрудницами.

Пострадавшая в течение нескольких месяцев испытывала сильные боли в животе, которые сначала связывала с переутомлением. Однако после ухудшения состояния и госпитализации врачи обнаружили у нее признаки химического отравления.

«Странный привкус в чае и кока-коле на работе насторожил меня. Но я не могла поверить, что коллеги способны на такое», — рассказала потерпевшая.

Обвиняемой теперь грозит до 20 лет лишения свободы, ее другой коллеге — до трех лет за сокрытие преступления. Полиция не исключает, что в деле могут фигурировать и другие соучастники.

Ранее американец пытался отравить коллегу, добавив в ее колу суперклей.