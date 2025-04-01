В РФ хотят ввести уголовное наказание за приготовление пищи на Вечном огне

ТАСС: за приготовление пищи на Вечном огне можно будет сесть в тюрьму

Министерство юстиции России предложило наказывать лишением свободы за приготовление пищи на Вечном огне. Об этом, ссылаясь на пояснительную записку ведомства, сообщает ТАСС.

В министерстве отметили, что в настоящее время в отечественном законодательстве отсутствует нормативное закрепление уголовной ответственности за осквернение предметов, не являющихся символами воинской славы России, и объектами захоронения. Между тем, с февраля 2022 года в РФ зафиксировано свыше 270 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной правовой оценки. Законопроект должен восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить уголовную ответственность за их осквернение. Предполагается наказывать подобные действия штрафом до трех миллионов рублей и лишением свободы до трех лет.

Минюст согласовал законопроект согласован с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, министерством обороны, министерством культуры и Верховным судом.

8 марта сообщалось, что мужчинам, гревшимся у Вечного огня в Ленинградской области, грозит уголовное разбирательство.

Ранее белоруса, готовившего еду на Вечном огне в Пскове, приговорили к реальному сроку.