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Белоруса, готовившего еду на Вечном огне в Пскове, приговорили к реальному сроку

В Пскове осудили иностранца, который пьяным пытался готовить еду на Вечном огне
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Depositphotos

В Пскове осудили белоруса, который пытался приготовить еду на Вечном огне. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Установлено, что летом прошлого года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, подошел к Вечному огню в сквере Павших борцов и стал готовить на нем еду. Хулигана, которым оказался гражданин Белоруссии, задержали и отправили под стражу.

Приговор иностранцу был вынесен Псковским областным судом. За публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества иностранец получил наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Ранее прикурившей от Вечного огня россиянке назначили 360 часов обязательных работ.

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