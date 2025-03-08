Мужчинам, гревшимся у Вечного огня в Ленобласти, грозит уголовное разбирательство

Мужчину задержали за привал у Вечного огня в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, инцидент произошел 4 марта у мемориала, расположенного в сквере «Герои-Ижорцы» в Колпино. Двое прохожих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, шли мимо и решили погреть у огня руки, а один из них в итоге даже прилег рядом.

Это увидела случайная прохожая, которая вызвала полицию. Одного нарушителя, до этого уже дважды судимого, удалось задержать, его спутника разыскивают. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами».

В начале этого месяца женщину задержали за танец в нижнем белье на площади Победы в Муроме. До этого ее привлекали к административной ответственности за аналогичную выходку и штрафовали на 30 тыс. рублей. В МВД заявили, что женщина не сделала «должных выводов», теперь ей может грозить уголовное разбирательство по статье об «осквернении символов воинской славы».

Ранее белоруса, готовившего еду на Вечном огне в Пскове, приговорили к реальному сроку.