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Двухлетнего мальчика ударило током в детском саду, его не спасли

В Узбекистане двухлетний ребенок не выжил после удара током в детском саду
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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Медики Узбекистана не спасли двухлетнего ребенка, который получил удар током. Об этом сообщает Upl.uz со ссылкой на областное управление образования.

Инцидент произошел в Бухарской области, в частном детском саду. По данным издания, воспитанник коснулся электрического провода и получил разряд тока. Очевидцы вызвали медиков, но специалисты спасти пострадавшего не смогли.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, которое поможет установить обстоятельства инцидента.

«Следствию предстоит выяснить, как оголенный провод оказался в доступном для детей месте», – сообщается в публикации.

До этого в Москве 11-летний мальчик-зацепер пострадал после попытки забраться на электричку на станции Беговая. Школьник случайно схватился за провод, и получил разряд. После произошедшего его доставили в больницу с различными травмами.

Ранее во Владикавказе на голову ребенка в частном детсаду упал кирпич.

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