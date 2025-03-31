Двухлетнего мальчика ударило током в детском саду, его не спасли

Медики Узбекистана не спасли двухлетнего ребенка, который получил удар током. Об этом сообщает Upl.uz со ссылкой на областное управление образования.
Инцидент произошел в Бухарской области, в частном детском саду. По данным издания, воспитанник коснулся электрического провода и получил разряд тока. Очевидцы вызвали медиков, но специалисты спасти пострадавшего не смогли.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, которое поможет установить обстоятельства инцидента.
«Следствию предстоит выяснить, как оголенный провод оказался в доступном для детей месте», – сообщается в публикации.
До этого в Москве 11-летний мальчик-зацепер пострадал после попытки забраться на электричку на станции Беговая. Школьник случайно схватился за провод, и получил разряд. После произошедшего его доставили в больницу с различными травмами.
Ранее во Владикавказе на голову ребенка в частном детсаду упал кирпич.