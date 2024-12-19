Подростка-зацепера ударило током, когда он пытался забраться на крышу электрички

В Москве устанавливаются обстоятельства травмирования подростка на железной дороге. Школьник получил удар током и был госпитализирован. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Беговая, когда 11-летний мальчик в компании друзей пытался забраться на электричку. В какой-то момент он схватился за провод и получил удар током.

Пострадавший выжил, с различными травмами он доставлен в больницу. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Красноярске двухлетнюю девочку ударило током от холодильника.