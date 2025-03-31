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На Гаити бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных

На Гаити банды захватили город Миребале и выпустили из тюрьмы сотни заключенных
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Jean Feguens Regala/Reuters

Гаитянские бандиты, захватившие расположенный в центре страны город Миребале, освободили из местной тюрьмы сотни заключенных. Об этом со ссылкой на СМИ Гаити сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, заключенных из тюрьмы освободил альянс банд Гаити Viv Ansanm («Живём вместе»). Тысячи горожан после нападения бандитов покинули Миребале и бежали в соседние населенные пункты, другие пытаются скрыться. Уголовники ведут стрельбу на улицах города, местный полицейский участок подожжен.

Жители призвали правительство Гаити, переходный президентский совет, национальную полицию и международную миссию навести порядок в Миребале.

27 декабря сообщалось, что главу министерства здравоохранения Гаити уволили после того, как бандиты напали на крупнейшую больницу страны — чиновник отсутствовал во время инцидента, который произошел во время официального открытия медицинского учреждения.

Ранее в Гаити ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула местных банд.

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