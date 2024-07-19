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Власти Гаити вводят режим ЧС

В Гаити вводят режим ЧС и начинают развертывание международной миссии

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Ralph Tedy Erol/Reuters

Правительство Гаити объявило чрезвычайную ситуацию в 14 коммунах, которые находятся под контролем местных банд, и начинает там силовые операции с участием международной миссии. Об этом сообщает издание Haiti Libre.

«Власти объявили чрезвычайное положение в 14 коммунах, где действуют банды, в Западном департаменте и Артибоните... Это решение даст правительству необходимые инструменты для борьбы с бандитизмом и восстановления государственной власти,» — говорится на сайте издания.

Haiti Libre цитирует премьер-министра Гарри Кониля, который в своем обращении к нации на гаитянском креольском языке поручил национальной полиции Гаити начать операции при поддержке вооруженных сил и многонациональной миссии под руководством Кении «постепенно развертывать операции в соответствующих районах в соответствии с разработанными планами».

Окончательной целью силовых действий, по словам премьера, является возвращение контроля над всеми территориями, на которых действуют банды.

С начала июня в Гаити начали прибывать группы кенийских офицеров полиции в рамках одобренной ООН многонациональной миссии, которые будут составлять основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечивать безопасность социальных и государственных объектов. Кроме Кении, свои военные подразделения на Гаити также отправят Бенин, Чад, Багамские острова, Барбадос, Ямайка, Суринам и Бангладеш.

Ранее премьера Гаити доставили в больницу после приступа астмы.

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