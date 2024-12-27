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На Гаити уволили главу минздрава после разбойного нападения на больницу

Главу минздрава Гаити уволили после того, как бандиты напали на больницу
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Ralph Tedy Erol/Reuters

Главу минздрава Гаити уволили после того, как бандиты напали на крупнейшую больницу страны — чиновник отсутствовал во время инцидента, который произошел во время официального открытия больницы. Об этом сообщает портал Haiti24.

Крупнейшая больница островной республики была открыта после долгого простоя и реконструкции — однако во время церемонии на медучреждение совершила нападение одна из крупных банд.

Позднее ответственность за нападение на больницу взял на себя лидер этой банды, который в соцсетях заявил о том, что коалиция банд Гаити Viv Ansanm не давала своего разрешения на возобновление работы больницы.

Министр здравоохранения переходного периода Дюкенсон Блем при этом отсутствовал на церемонии открытия «по необъяснимым причинам» — в правительстве сочли это веским доводом для увольнения чиновника.

До этого «Врачи без границ» объявили о приостановлении деятельности в столице Гаити.

Ранее в Гаити ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула местных банд.

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