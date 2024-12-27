На Гаити уволили главу минздрава после разбойного нападения на больницу

Главу минздрава Гаити уволили после того, как бандиты напали на больницу

Главу минздрава Гаити уволили после того, как бандиты напали на крупнейшую больницу страны — чиновник отсутствовал во время инцидента, который произошел во время официального открытия больницы. Об этом сообщает портал Haiti24.

Крупнейшая больница островной республики была открыта после долгого простоя и реконструкции — однако во время церемонии на медучреждение совершила нападение одна из крупных банд.

Позднее ответственность за нападение на больницу взял на себя лидер этой банды, который в соцсетях заявил о том, что коалиция банд Гаити Viv Ansanm не давала своего разрешения на возобновление работы больницы.

Министр здравоохранения переходного периода Дюкенсон Блем при этом отсутствовал на церемонии открытия «по необъяснимым причинам» — в правительстве сочли это веским доводом для увольнения чиновника.

До этого «Врачи без границ» объявили о приостановлении деятельности в столице Гаити.

Ранее в Гаити ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула местных банд.