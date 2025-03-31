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После разговора с коллегой из Мьянмы премьер Пакистана направил туда 70 тонн гумпомощи

Пакистан решил направить в Мьянму около 70 тонн гуманитарной помощи
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Faisal Mahmood/Reuters

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф провел телефонный разговор с коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном и пообещал направить в пострадавшую от землетрясения республику примерно 70 т гумпомощи, передает Geo TV.

По данным телеканала, Шариф выразил соболезнования властям Мьянмы и ее народу. Пакистанский премьер заявил о готовности помочь стране: по его распоряжению Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями отправит туда гумпомощь. В ближайшее 48 часов она будет доставлена в республику двумя самолетами.

По словам Шарифа, он не сомневается в стойкости народа Мьянмы и надеется, что страна скоро оправится от катастрофы. Хлайн поблагодарил коллегу за помощь и солидарность и назвал гумпомощь значимым жестом дружбы и поддержки в трудные для республики времена.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.

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Землетрясение в Мьянме
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