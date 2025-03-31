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Правоохранители получили право провести обыск у ведущей «Дождя»

Суд в Москве разрешил провести обыск у ведущей «Дождя» Таратуты
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Валерий Левитин/РИА Новости

Перовский суд Москвы вынес решение о проведении обыска в доме ведущей телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Юлии Таратуты (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в картотеке суда, пишет РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство в производстве обыска и (или) выемки в жилище», — отмечается там.

4 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении Таратуты. По версии следствия, не позднее 15 января журналистка, действуя в нарушение порядка деятельности иноагента, не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством России. Отмечается, что следствие рассматривает вопрос об объявлении Таратуты в уголовный розыск.

В октябре прошлого года данные «БИР-Аналитик» показали, что операции по счетам Таратуты были приостановлены. По информации сервиса, в отношении журналистки действуют «решения о приостановлении» от 7 августа 2023 года и 8 августа 2024-го.

В декабре 2022 года министерство юстиции РФ внесло ведущую «Дождя» и главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту в реестр иностранных агентов.

Ранее суд отказал комику Руслану Белому (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) в снятии статуса иноагента.

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