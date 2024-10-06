Операции по счетам главреда Wonderzine приостановлены

Операции по счетам признанной иноагентом журналистки Юлии Таратуты были приостановлены, передает РИА Новости со ссылкой на «БИР-Аналитик».

По информации сервиса, в отношении Таратуты действуют «решения о приостановлении» от 7 августа прошлого года и 8 августа 2024-го.

Юлия Таратута на протяжении семи лет работала корреспондентом в «Коммерсанте», затем была обозревателем в журнале Русский Newsweek и заместителем редактора отдела «Политика» в «Ведомостях». В январе 2017 года Таратута вступила в должность главреда Wonderzine, а с сентября 2022-го стала ведущей программы «Нюансы» на «Дожде» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

В апреле 2022-го РКН заблокировал сайт издания Wonderzine. Поводом стала жалоба Росмолодежи с требованием удалить с портала несколько текстов об ЛГБТ-сообществе («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Wonderzine утверждал, что РКН не предоставил времени на выполнение требований и ограничил доступ к веб-ресурсу автоматически. В декабре 2022 года Минюст внес Таратуту в реестр иноагентов. В качестве основания для включения в перечень был указан закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее суд оштрафовал шахматиста Каспарова за нарушение закона об иноагентах.