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Стало известно содержание последнего сообщения женщины из вылетевшего с парковки BMW

Женщина из вылетевшего с парковки BMW перед аварией опубликовала пост в соцсетях

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В день, когда машина BMW вылетела с парковки, пассажирка оставила сообщение в соцсетях. Об этом сообщает RT.

Женщина занималась сетевым бизнесом и общалась со своей аудиторией с помощью записей. В день инцидента она задала вопрос подписчикам.

«Если бы сегодня был последний день в вашей жизни, что бы вы сделали?», – поинтересовалась женщина.

Она также попросила написать ей, какие эмоции люди испытали, когда составляли список.

Известно, что вместе с мужем она снимала видео о счастливой семье. У женщины также было ИП.

До этого СМИ сообщали о том, что россиянка якобы села в машину со своим любовником и сыном. В этот момент она была на четвертом месяце беременности.

По неизвестной причине автомобиль вылетел с третьего этажа парковки торгового центра. В результате врачи спасти людей в салоне не смогли. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярске пенсионер-автомобилист переехал девочку на велосипеде.

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