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На видео попал момент, как три девушки на электровелосипеде протаранили авто в Анапе

МВД: в Анапе три девушки на электровелосипеде попали в ДТП, одна в реанимации

В Анапе три девушки на одном электровелосипеде проехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с автомобилем. Двух из них госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кубани в Telegram-канале.

«Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одна 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, второй оказана разовая медпомощь», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло около 01:30 мск 31 марта на пересечении улиц Крымская и Краснодарская. За рулем электротранспорта находилась 18-летняя девушка. Она выехала на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулась с автомобилем марки «Дацун» под управлением 37-летнего водителя.

Момент аварии был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, что удар был такой силы, что девушки вылетели из транспортного средства и разлетелись в разные стороны. Одна из них встала и, хромая, добралась до тротуара. Вторая попробовала встать и идти, но почувствовала резкую боль и упала обратно на асфальт. Третья без движения осталась лежать на дороге без движения.

До этого в Нижнем Новгороде две несовершеннолетние девочки, которые ехали на одном электросамокате, сбили 66-летнюю пенсионерку. Потерпевшая рассказала, что шла по тротуару, когда на нее сзади наехал самокат. В ходе расследования полиция установила, что за рулем транспортного средства находилась 13-летняя школьница.

Ранее пешеходам посоветовали вызывать ГИБДД при наезде самоката.

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