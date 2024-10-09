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В Черногории накрыли логово секты «Ашрам Шамбалы», ее лидер объявлен в розыск

В Черногории разыскивают основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева

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Личный архив

Основателя секты «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещена на территории России) россиянина Константина Руднева объявили в розыск в Черногории, полицейские провели обыск в ячейке секты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Полицейская операция прошла в отеле города Жабляк, после жалоб постояльцев на странные звуки из нескольких номеров. Выяснилось, что в гостинице снимали «ритуальное» порно, в номере нашли несколько сотен сим-карт, десятки кредиток, ноутбуков и мобильных, а также 70 тысяч евро наличными.

В организации съемок подозревают основателя секты «Ашрам Шамбалы» россиянина Константина Руднева, более известного как Большой Шаман Алтая Богомудр Алтай Каган и пришелец с Сириуса. В России Руднев отбыл 11-ти летний срок заключения за создание незаконной религиозной организации и изнасилование последователей секты. Под видом сеансов йоги и тренингов личностного роста в секту вербовались адепты, которых Руднев морил голодом, накачивал наркотиками и заставлял участвовать в оргиях.

После освобождения основатель «Ашрам Шамбалы» покинул страну и обосновался в Черногории, местная полиция начала интересоваться Рудневым еще в апреле этого года.

Ранее бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала, как людьми манипулировали на проповедях.

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