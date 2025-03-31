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В Аргентине задержали россиян по подозрению в торговле людьми

В Аргентине задержали группу граждан России, подозреваемых в торговле людьми
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Marcos Brindicci/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины задержали группу лиц, предположительно, с гражданством России, подозреваемых в причастности к торговле людьми. Об этом сообщили в посольстве РФ в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

Там заявили, что правоохранительные органы латиноамериканской страны проинформировали российскую дипмиссию о случившемся.

«В переданном списке фигурируют 13 человек. За консульской помощью они не обращались», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что дипмиссия внимательно следит за этим сюжетом и разбирается в произошедшем.

В середине марта бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард заявил, что на Украине активизировалась такая торговля на фоне вооруженного конфликта.

Он также рассказал, что члены организации нашли преступников, причастных к торговле людьми на Украине. Они базировались в Нидерландах. По словам Балларда, впоследствии общественники вышли на след упомянутых преступников уже в Мексике и Эквадоре. Там они скрывались от следствия и заманивали детей для работы в «секс-отелях».

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.

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